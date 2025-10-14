Hakkında 106 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Kayseri'de Yakalandı

KAYSERİ'de çok sayıda 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 106 yıl 9 ay hapis cezası bulunan T.Ç. (35) adlı kadın, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 106 yıl 9 ay hapis cezası bulunan T.Ç. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri, Antalya ve Amasya'da 6 arama kaydı olduğu belirlenen firari, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan T.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.