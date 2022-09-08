Hakkı Süha Okay'ın Annesi Raife Okay Son Yolculuğuna Uğurlandı Güncel Haberler CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Hakkı Süha Okay’ın yaşamını yitiren annesi Raife Okay, Kocatepe Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Raife Okay’ın cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Hakkı Süha Okay'ın yaşamını yitiren annesi Raife Okay, Kocatepe Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Raife Okay'ın cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Hakkı Süha Okay'ın dün vefat eden annesi Raife Okay için bugün Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Veli Ağbaba, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile çok sayıda CHP'li de katıldı. Raife Okay'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. Kaynak: ANKA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hakkı Süha Okay'ın Annesi Raife Okay Son Yolculuğuna Uğurlandı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.