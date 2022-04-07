Hakkarili sporcu Fransa'daki güreş müsabakalarına katılacak
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Hakkari Spor Lisesi öğrencisi Nurgül Abi'nin, Uluslararası Okul Sporları Federasyonunca 14-22 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenecek güreş yarışmalarına katılacağı bildirildi.
HAKKARİ (AA) - Hakkari Spor Lisesi öğrencisi Nurgül Abi'nin, Uluslararası Okul Sporları Federasyonunca 14-22 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenecek güreş yarışmalarına katılacağı bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Spor Lisesinin sportif faaliyetlerde elde ettiği başarılarla adından söz ettirdiği belirtildi.
Okuldaki öğrencilerden Nurgül Abi'nin, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından 14-22 Mayıs tarihlerinde Fransa'nın Normandiya kentinde yapılacak Uluslararası Güreş Yarışmalarına katılacağı aktarılan açıklamada, başarılı öğrencinin gençler B kategorisinde ter dökeceği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Sefer Özatak, gençleri spora yönlendirmeyi, ulusal ve uluslararası başarılarla ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını belirtti.