Hakkarili öğrenciler 'İzmir Bilim Olimpiyatları' sınavında mücadele etti

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünce 2019'dan bu yana düzenlenen "Bilim Olimpiyatları" sınavına bu yıl Hakkari'den 462 öğrenci katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünce, bilim olimpiyatları eğitimlerini yaygınlaştırmak, ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarına katılımı artırmak amacıyla düzenlenen olimpiyatlarda Hakkarili öğrenciler de mücadele etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, son yıllarda eğitim alanında yapılan yatırımlarla, evrensel düşünebilen, sorunlara çözüm üreten, kendini sürekli yenileyip geliştirilebilen bireyler yetiştirildiğini belirtti.

Bunun yansımalarının uluslararası kuruluşların raporlarına yansıdığını aktaran Gür, şunları kaydetti:

"İzmir Bilim Olimpiyatları, ilimizde başarıyla gerçekleşmiş olup merkezden 333 öğrencimiz, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimiz ile birlikte 462 öğrencimiz katılım sağlamıştır. Bölgesel ve ulusal bilim olimpiyatları yarışmalarına katılımı artıran illerden olmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz matematik, fen ve bilgisayar alanında ter döktü. Bizler de öğrencilerimizin bu heyecanına ortak olduk."

Gür, öğrencilere başarı temennisinde bulunarak sınavda emeği geçenlere teşekkür etti.