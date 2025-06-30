Hakkarili Genç, İstanbul'da Öğrendiği Mesleği Memleketinde Sürdürüyor

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Üniversite eğitimi için İstanbul'a giden 32 yaşındaki Abdulrezzak Biçer, enstrüman tamirini öğrenerek memleketine döndü. Kendi atölyesini kuran Biçer, Hakkari'de bu alanda hizmet vermek ve gençlere mesleğini öğretmek istiyor.

Üniversite eğitimi için gittiği İstanbul'da enstrüman tamir işini öğrenen Hakkarili Abdulrezzak Biçer, mesleğini döndüğü memleketinde sürdürüyor.

Eğitim için 6 yıl önce İstanbul'a giden 32 yaşındaki Biçer, bir enstrüman mağazasında paketçi olarak işe başladı.

İşten fırsat buldukça lutiyelerin (çalgıları onaran veya yapıp satan kimse) yanına giderek işi öğrenen Biçer, memleketinde tamir atölyesi kurmaya karar verdi.

Bunun üzerine kente dönen Biçer, Bulak Mahallesi'nde yaşadığı binanın alt katının bir bölümünü atölyeye dönüştürerek gitar, bağlama ve ut tamiratı yapıyor.

Biçer, kentte bu alanda kimsenin faaliyet yapmadığı, bu yüzden işini buraya taşıdığını söyledi.

Kentte bozulan enstrümanların Van ve Diyarbakır'a gönderildiğini belirten Biçer, "Ben bu hizmeti artık burada sunmak istiyorum. Mesleğimi gençlere de öğretmeyi amaçlıyorum. Memleketime gelip burada bir şeyler başarmak, insanımıza destek olmak en büyük hedefim. Bu işi öğrenmek isteyen herkese kapım açık. Sormak istedikleri her şeyi çekinmeden sorabilirler, elimden geldiğince yardımcı olurum." dedi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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