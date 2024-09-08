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Hakkarili Fen Bilimleri Öğretmeni ve Ukraynalı Doktor Hakkari'de Evlendi

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Fen bilimleri öğretmeni Hakkarili Ömer Tatlı ile enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan Ukraynalı Dr. Nadiia Kryvenets, Hakkari'de yaptıkları düğünle hayatlarını birleştirdi. Antalya'da tanışan çift, bir yıllık arkadaşlıklarının ardından evlenmeye karar verdi ve düğünlerini Hakkari'de gerçekleştirdi. Davetlilerin halaylar çektiği düğünde genç çiftin mutluluğu paylaşıldı.

Fen bilimleri öğretmeni Hakkarili Ömer Tatlı ile enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan Ukraynalı Dr. Nadiia Kryvenets, Hakkari'de yaptıkları düğünle hayatlarını birleştirdi.

Antalya'da görev yaparken tanışan 39 yaşındaki Tatlı ve 37 yaşındaki Kryvenets, bir yıllık arkadaşlıklarının ardından evlenmeye karar verdi.

Tatlı ve Kryvenets, yörenin geleneklerine göre düzenlenen düğünle dünya evine girdi.

Hakkari'de 2 gün süren düğüne katılan davetliler, halaylar çekerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Tatlı, çok mutlu oldukları belirterek, " Antalya'da bir yıl önce başladı bu serüven. Ben öğretmenim, eşim de özel bir hastanede doktor. Bu kararı alarak hayatlarımızı birleştirdik. Düğünümüzde tüm dost ve akrabalarımızı görmekten çok mutluyuz. Eşim de burada olmaktan çok memnun." dedi.

Kryvenets de aldıkları karardan çok memnun olduklarını dile getirerek, "Eşim Hakkarili. Aileyi çok sevdim. Herkese çok teşekkür ederim. Beni kendi ailem gibi karşıladılar. Hakkari halkına da ayrıca teşekkür ederim. Herkes çok sıcakkanlı ve misafirperver. Güzel bir şaşkınlık yaşıyorum. Her yerin kendisine göre geleneği var. Buranın halkı geleneklerine sahip çıkıyor. Bunu görmek çok güzel. Hayatımıza Antalya'da devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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