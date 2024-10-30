Hakkarigücü, Kız Çocukları İçin Futbol Yetenek Taraması Yapıyor

SAYİM HARMANCI -Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, "Güllerimiz Solmasın Projesi" projesi kapsamında kız çocuklarını kulübün altyapısına kazandırmak için kentin "en uç noktalarına" kadar giderek yetenek taraması yapıyor.

Kentte kadın futbolunun gelişmesine öncülük eden Hakkarigücü Kulübü yönetimi ve futbolcular, minibüsle kent merkezi, ilçeler ve köylere gezi düzenleyerek yetenekli kız çocuklarını bulup takımın bünyesine katmak için çalışma yürütüyor.

Öğretmenlerin önerdiği, sosyal medyadan gördükleri kız çocuklarını da izleyen yöneticiler, kentten 10 kız çocuğunu takımın bünyesine aldı.

Hakkarigücü'nün teknik sorumlusu Cemile Timur, yöneticilerle futbolcular, son olarak bir antrenörün önerisiyle Şemdinli'de yaşayan 13 yaşındaki Melike Akgün'ün ailesini ziyaret etti.

Akgün'e takım forması, top ve kırtasiye malzemesi hediye eden yöneticiler, en büyük hayali Beşiktaş ve milli takım formalarını giymek olan 8. sınıf öğrencisinin şehir stadında futbolcularla yaptığı antrenmanı izledi.

Timur ve beraberindekiler, daha sonra ailesiyle görüştükleri Akgün'ü takımın altyapısına dahil etti.

"Yüreği futbol tutkusuyla dolu bir kızımız"

Timur, AA muhabirine, Hakkarigücü'nün kentte kadın futbolu anlamında "simge" olduğunu söyledi.

Hem kız çocuklarının gelecekteki yaşamına katkı sunmak hem de takımın altyapısını güçlendirmek için projeyi hayata geçirdiklerini belirten Timur, "Gidebildiğimiz en uç noktalara kadar gidiyoruz. Kız çocuklarımızın yüreklerine dokunmak ve geleceklerine katkı sunmak için yolumuza devam ediyoruz. Geçen hafta Derecik'teydik. Bugün Melike Akgün için Şemdinli'deyiz. Melike çok yetenekli. Yüreği futbol tutkusuyla dolu bir kızımız. Onun hayallerini gerçekleştirmek, önünü açmak için buradayız. Ailesiyle bir araya gelip tanıştık. Arzusunu, isteğini gördük." diye konuştu.

Yeteneğiyle gelecek vadeden Akgün'ü milli takımların altyapılarına da kazandırmak için elinden tutacaklarını ifade eden Timur, genç kızlara sahip çıkıp onları desteklemekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kulübün kuruluşundan bu yana 35 kız çocuğunu spor lisesine ve üniversiteye gönderdiklerini, onlara her anlamda destek olduklarını anlatan Timur, şunları kaydetti:

"Ailelerin bakış açısı çok iyi. Onlar da artık destek veriyor. Zorlu bir maratonun içindeyiz. Yolumuza devam edeceğiz. Hakkarigücü'nde pes etmek yok. Kız çocuklarımızı keşfettikten sonra okul hayatları boyunca burs sağlıyoruz. Kızlarımız bu bursla hem okullarından mezun oluyor hem de spora devam ediyor. Kadın futbolu ülkemizde gelişiyor. Biz de bu ailenin içindeyiz. Melike'nin ailesinin tutumu da beni çok mutlu etti. Eskiden daha zordu. Eskiden 'kız çocuğu nasıl top oynar' algısı vardı ama o algı kırıldı. Ben bunu görüyorum."

"Hayatımın en güzel anını yaşadım"

Melike Akgün de futbolcu olma hayalini gerçekleştirmesi için Hakkarigücü'nün kendisine bir kapı açtığını belirtti.

Beşiktaş'ta ve Avrupa liglerinde forma giyme hayalini gerçekleştirmek istediğini anlatan Melike, şunları söyledi:

"Takım bana çok güzel bir kapı açtı. Bugün hayatım değişti. Evde sürekli Beşiktaş maçlarını izliyordum. Futbola olan ilgim o şekilde başladı. İleride Beşiktaş'ın bir parçası olmak istiyorum. Süper Lig'den bir kulüpte yer almak geleceğim için iyi bir adım. Lise ve üniversite hayatımda da bana çok etkisinin olacağını düşünüyorum. Hayatımın en güzel anını yaşadım. Kendimi daha çok geliştirip daha iyi yerlere gelmek istiyorum."

Anne Nurten Akgün de kızının futbol tutkusunun çok küçük yaşlarda başladığını ifade ederek "Karşı çıktım ama vazgeçiremedim. Hayali olduğunu düşünerek destek olmaya başladım. Takım yöneticileri ve futbolcular eve geldi. Mutlu olduk. Allah razı olsun. Melike'nin başarılı olacağını düşünüyorum. Futbola aşık. Beşiktaş tutkusu var. Oraya gitmeyi çok istiyor." dedi.