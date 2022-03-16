SPOR Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi - Haberler

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SPOR Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiMehmet ÖZKAN / HAKKARİ, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı'nı 1-0 yendi.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı'nı 1-0 yendi.

Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu'nda Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı'nı konuk etti. Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki stadyumda oynanan maçı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve çok sayıda taraftar izledi.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, 45'inci dakikada Zambiyalı Misozi Zulu'nun kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı.

Ev sahibi takım aldığı bu galibiyetle gruptaki puanını 31'e yükseltti.

SPOR Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

SPOR Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

SPOR Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

SPOR Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

SPOR Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

SPOR Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

SPOR Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

SPOR Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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