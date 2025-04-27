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Hakkari Zapspor, Yeşil Vartospor'u 5-0 Yenerek Play-off'a Yükseldi

Hakkari Zapspor, Yeşil Vartospor'u 5-0 Yenerek Play-off'a Yükseldi
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Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk ettiği Yeşil Vartospor'u 5-0 mağlup ederek play-off müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Maç öncesinde trafik kazasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk etiği Yeşil Vartospor'u 5-0 yendi.

Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki takım oyuncuları 22 Nisan'da Hakkari-Van kara yolunda yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Maçın ilk yarısında rakibine üstünlük sağlayan Hakkari Zapspor, soyunma odasına 4-0 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, maçı 5-0 kazanarak play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Maçı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, Hakkari Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç ve çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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