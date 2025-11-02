Hakkari Zapspor ve Bitlisspor 1916 Berabere Kaldı
Hakkari Bölgesel Amatör Lig'de 4. haftada Hakkari Zapspor, konuk ettiği Bitlisspor 1916 ile 0-0 berabere kaldı. Müsabaka, Merzan Şehir Stadyumu'nda yapıldı ve önemli kişilerin de katılımıyla gerçekleşti.
Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk etiği Bitlisspor 1916 ile 0-0 berabere kaldı.
Hakkari Zapspor, ligin 4. haftasında Bitlisspor 1916'yı konuk etti.
Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 0-0 berabere kaldı.
Taraftarların ilgi gösterdiği maçı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç da izledi.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel