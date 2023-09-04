Hakkari Yüksekova'da Toplu Taşıma Araçları Denetlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ve zabıta ekipleri tarafından toplu taşıma araçları ve taksiler denetlendi. Denetimlerde elektronik ücret toplama sistemi ve ayakta yolcu taşıma kontrolleri yapıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ve zabıta ekipleri tarafından toplu taşıma araçları ve taksiler denetlendi.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yüksekova Belediyesi ekipleri tarafından yapılan denetimler devam ediyor. Her ay rutin bir şekilde Ziraat Bankası Kavşağı'nda yapılan denetimlerde, elektronik ücret toplama sisteminde kullanılan validatör cihazı ile ayakta yolcu taşıma kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayan ve eksiği bulunan araçlara ise cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin rutin bir şekilde ilçe genelinde devam edeceği belirtildi. - HAKKARİ