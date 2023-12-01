Hakkari Yüksekova'da Nehil Sazlığı'nda Yangın Çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilen sazlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, arazinin bataklık olmasından dolayı araçlarla ilerleyemedi.

Bunun üzerine alevlerin bulunduğu bölgeye yürüyerek ulaşan ekipler, yangına kürek ve çalılarla müdahale etti.

Yangının sazlığın orta kısımlarında çıkması nedeniyle alevleri söndürmekte güçlük çeken ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.