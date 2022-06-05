(HAKKARİ)Yüksekova'da görülen hilal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı - Haberler

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(HAKKARİ)Yüksekova'da görülen hilal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Metin Tek - Güncel
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(HAKKARİ)Yüksekova'da görülen hilal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında çıkan dev hilal şeklindeki ay mest etti.

(HAKKARİ) Yüksekova'da görülen hilal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında çıkan dev hilal şeklindeki ay mest etti.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan hilal şeklindeki ay hayran bırakırken, ilçeye ayrı bir güzellik kattı.Kızıl rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran hilal güzelliğini görenler hemen telefonlarına sarılarak resim çektiler.

Bunu Yüksekova'da yaşamak ayrı bir keyif diyen Esat Tek, "Bir kaç gündür Yüksekova semalarından güzel bir hilal görüntüsü var. İlk kez bu kadar net görüyorum. Muazzam bir görüntü. Kesinlikle hayran kaldım, hiç bitmesin bu manzara. Bizde aile olarak balkonda doyasıya bakma fırsatını bulduk" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Güncel

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