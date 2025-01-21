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Hakkari ve Bitlis'te Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Hakkari ve Bitlis'te Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor
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Hakkari ve Bitlis'te yaşanan kar yağışının ardından, kapalı yolları açmak için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Hakkari'de Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde, Bitlis'te ise 27 köy yolundan 19'u ulaşıma açıldı.

Hakkari ve Bitlis'te kar yağışının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde özel idare ekiplerince karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Ekipler, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan bazı üs bölgelerinin yollarını yeniden ulaşıma açtı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, bölgede yolu kapalı olan diğer üs bölgelerine ulaşım sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te de kardan kapanan 27 köy yolundan 19'u ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Kardan kapanan 27 köy yolundan 19'unun ulaşıma açıldığını belirten Kurtkan, kapalı olan 8 köy yolunun da ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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