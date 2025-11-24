Hakkari, Van ve Bitlis'te Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Van, Hakkari ve Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerle kutlandı.

Van'da, Valilik bahçesindeki tören İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunduğu program, Van Devlet Tiyatrosu salonunda devam etti.

Programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, eğitimde büyük yatırımlar yapıldığını söyledi.

Kentte yapılan yatırımlara değinen Balcı, "Şu ana kadar 220 okulu bitirdik, 26'sı inşaat halinde ve 14'ünün de yapımına başlanacak. Böylece 3 yılda 260 okulumuzu tamamlamış olacağız. 300 okulun kütüphanesini tamamladık. Yaklaşık 5 milyona yakın kitabı öğrencilerle buluşturduk. Bütün öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü kutlu olsun." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aras ise Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Bu vizyonun en önemli unsurunun eğitim olduğunu vurgulayan Aras, "Omuzlarında taşıdığı ağır sorumluluğun farkında ve bilincinde olan öğretmenlerimiz, bu vizyonun somut adımlarından biri olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile memleketin en değerli varlığı olan evlatlarımızı geleceğe hazırlamakta ve bu önemli vazifeyi yerine getirirken hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından program, göreve yeni atanan öğretmenlerin yemin etmesi, oratoryo gösterisi, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin ve yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere ödüllerin verilmesiyle son buldu.

Programa, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Erciş ilçesinde de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "90'lar Pop Konseri" düzenlendi.

Atakan Çelik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda dönemin kıyafetleriyle sahne alan öğretmenler, 1990'lı yılların şarkılarını seslendirdi.

Programda konuşan Kaymakam Murat Karaloğlu, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı, sahne alan öğretmenlere çiçek ve başarı belgesi takdim etti.

Hakkari

Hakkari Valiliği önündeki törende İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hakkarili öğretmen Mücahit Tunç'un adının verildiği konferans salonu hizmete açıldı.

Sinevizyon gösteriminin ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin ettiği programda, şiirler okundu, oratoryo gösterisi yapıldı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programa Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Saim Gündoğan, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Bitlis

Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli değerler olduğunu belirtti.

Eğitime adanmış bir ömrün, insanın bırakabileceği en kıymetli miras olduğunu ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz, bilgiyi sevgiyle yoğuran, öğrencilerimizin zihnine yön verirken gönüllerine de dokunan, sabır, fedakarlık ve adanmışlığın en güzel örneklerini sergileyen özel insanlardır. Hepimizin yaşamında, bizlere ışık tutan bir öğretmenin emeği, desteği ve duası vardır. Sizler evlatlarımızın karakterini inşa eden, onların yalnızca akademik başarıya değil, ahlaklı, bilinçli ve erdemli bireyler olarak yetişmesine rehberlik eden birer gönül mimarısınız."

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya da "Öğretmenler olarak bu cennet vatanımıza iyi insanlar, ahlaklı ve milli şuura sahip nesiller yetiştirmek en önemli vazifemizdir." dedi.

Şiirlerin okunduğu, sinevizyon gösteriminin sunulduğu programda oratoryo gösterisi yapıldı.

Mesleğe başlayan öğretmenlerin yemin ettiği program, müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.