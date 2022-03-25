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Hakkari-Van karayolunda kaya tehdidi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Hakkari-Van karayolunda kaya tehdidi

Hakkari-Van karayoluna inen ve askıda kalan kayalar tehlike saçıyor.

Hakkari- Van karayoluna inen ve askıda kalan kayalar tehlike saçıyor.

Hakkari kent merkezi girişindeki karayoluna yağışlarla birlikte dev kaya parçaları düştü. Yolun her iki yönlü trafiğe kapanması ile birlikte karayolları ekiplerine haber verildi. Kayaların inmeye devam etmesi üzerine itfaiye ekibi de toz oluşmasını önlemek için önlem aldı. Yüksekte askıda kalan büyük kaya parçalarının indirilmesi için bölgeye iş makineleri sevk edilirken, bir süreliğine kapanan karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Yoldaki kaya tehdidinin devam ettiği öğrenildi.

(Feyzullah Taş-İHA)

Hakkari-Van karayolunda kaya tehdidi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hakkari, Van, Güncel, Haberler

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