Hakkari-Van kara yolunda takla atan araçtaki 6 kişi yaralandı
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Hakkari-Van kara yolunda hafif ticari aracın takla atması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Hakkari- Van kara yolunda hafif ticari aracın takla atması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Hakkari'ye bağlı Dikilitaş köyü yakınında 07 BIR 22 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılardan durumu ağır olanlar Van'ın Başkale ilçesine, diğer yaralılar da Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel