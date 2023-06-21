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Hakkari-Van kara yolunda kaza: 2 yaralı

Hakkari-Van kara yolunda kaza: 2 yaralı

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Hakkari-Van kara yolunda seyir halindeki kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kent 35 kilometre uzaklıktaki Çiftlik mevkisinde, 34 AY 7620 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan 2 kişi, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakkari- Van kara yolunda seyir halindeki kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kent 35 kilometre uzaklıktaki Çiftlik mevkisinde, 34 AY 7620 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan 2 kişi, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel

Hakkari Çiftlik Van Güncel Haberler

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