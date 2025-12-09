Hakkari'deki heyelan anı kamerada

HAKKARİ- Van kara yolundaki yağışın ardından meydana gelen heyelan anına ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Yoldaki kayaların, ekipler tarafından temizlendiği belirtildi.

Kentte etkili olan yağmurun ardından Hakkari-Van kara yolundaki Depin mevkisinde önceki gün heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçlardan kopan tonlarca kaya, Hakkari'nin tek bağlantısı olan yola düştü. O anlar, çevredeki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kara yolu toprak ve kayalardan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.