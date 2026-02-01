Hakkari-Van kara yolunda farklı noktalara düşen çığ temizlendi

Hakkari- Van kara yolunda farklı noktalara düşen çığ, Karayolları ekiplerince yürütülen çalışma sonucu temizlendi.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar ve sağanak nedeniyle Hakkari-Van kara yolundaki Arslankaya Tüneli ile Çanaklı köyünün yakınına çığ düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla yoldaki kar yığınlarını temizledi.

Yolu ulaşıma açarak araçların geçişini sağlayan ekipler, bölgede genişletme çalışmalarını sürdürüyor.