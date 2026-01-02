Hakkari'de çığın düşme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Hakkari-Van kara yolunda, yoğun kar nedeniyle meydana gelen çığ düşme anı bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Arslankaya Tüneli yakınında farklı noktalara çığ düştü.
Hakkari- Van kara yolunda çığın düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kentte iki gün aralıksız devam eden yoğun kar nedeniyle kara yolundaki Arslankaya Tüneli yakınında farklı noktalara çığ düştü.
Yol açma çalışması sırasında bir çığ daha meydana geldi.
Ekiplerin bulunduğu noktaya yakın düşen çığ, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel