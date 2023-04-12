Hakkari-Van kara yolu heyelan ve toprak kaymaları nedeniyle kapandı

Hakkari-Van kara yolunda üç noktada meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Hakkari- Van kara yolunda üç noktada meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle söz konusu kara yolunun Erziki mevkisi ile Depin bölgesi arasındaki üç noktada heyelan ve toprak kayması yaşandı.

Ulaşıma kapanan yolun açılması için Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Trafik ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yolda kalan çok sayıda kişi, ulaşımın tekrar sağlanmasını bekliyor.

Bu arada, bölgedeki bazı noktalarda devam eden taş ve toprak kaymaları kameralara yansıdı.