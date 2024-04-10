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Hakkari-Van kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

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Hakkari- Van kara yolu, 3 noktada meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı, ekipler yolda çalışma başlattı.

Kentte gün boyunca etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda yokuştan akan sular nedeniyle toprak ve taş birikti.

Hakkari-Van kara yolundaki Depin bölgesi, Kırıkdağ köyü yakınındaki tünel ve Erziki mevkisinde heyelan meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolda biriken taş, çamur ve toprak yığınını temizlemek için çalışma başlattı.

Depin mevkisinde ekiplerin çalışma yürüttüğü sırada dağdan kaya parçaları ve toprağın inmeye devam ettiği gözlendi.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, araçlarıyla bekleyen vatandaşları tehlike yaşanmaması için kentin girişine yönlendirdi.

Çukurca ilçesine gitmek için bekleyen vatandaşlardan Gaffar Kılıç, heyelan nedeniyle yolda kaldıklarını söyledi.

Bölgede yoğun yağışın devam ettiğini ve başka noktalarda da heyelan oluştuğunu belirten Kılıç, ekiplerin yolu açmak için çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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