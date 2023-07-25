Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle kentte görev yapan yerel ve ulusal basın çalışanlarıyla bir araya geldi. Seyir Tepesindeki kafede düzenlenen programda Vali Akbıyık, gazetecilerin sorumluluğu yüksek ve önemli bir meslek icra ettiklerini belirtti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle kentte görev yapan yerel ve ulusal basın çalışanlarıyla bir araya geldi.

Seyir Tepesindeki kafede düzenlenen programdan basın mensupları ile bir araya gelen Vali Akbıyık, gazetecilerin bayramını kutladı. Akbıyık, gazetecilerin sorumluluğu yüksek ve önemli bir meslek icra ettiklerini belirtti.

Kentteki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Akbıyık, kentin her anlamda gelişip dönüştüğünü ve daha iyi olması için çaba sarf ettiklerini söyledi. - HAKKARİ