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Hakkari Valisi İdris Akbıyık Muğla Valiliğine atandı

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Hakkari'de uzun süredir görev yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Muğla Valiliğine atandı.

Hakkari'de uzun süredir görev yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Muğla Valiliğine atandı.

Yaklaşık 5 yıldır Hakkari Valisi olan Akbıyık, yaptığı hizmetlerle halkın gönlünde taht kurmuştu. İlçe, belde, köy ve mezraları sürekli ziyaret ederek, halkla iç içe olan Vali Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Muğla Valisi oldu.

Evli ve üç çocuk babası olan Vali Akbıyık'ın ilden ayrılması üzüntü ile karşılandı. Hakkari Valiliğine ise Kütahya Valisi Ali Çelik atandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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