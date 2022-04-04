Hakkari Valisi İdris Akbıyık, iftarda vatandaşın evine konuk oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Akın ailesini ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Bulak Mahallesi'nde ikamet eden Muammer Engin Akın'ın evine konuk oldu.

Birlikte oruç açtığı beş kişilik ailenin bireyleriyle sohbet eden Akbıyık, çocuklara oyuncak hediye etti.