Hakkari Valisi İdris Akbıyık iftarda öğrencilerle buluştu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Fen Lisesi öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, okulun pansiyonunda düzenlenen programda öğrencilerle iftar yaptı.

Akbıyık, sohbet ettiği öğrenicilere okul hayatlarında başarı diledi.

Öğrencilerin türküler seslendirdiği programa, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu da katıldı.