Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkes bilmecesi! Açıklamalar art arda geldi

Gazze'de ateşkes bilmecesi! Açıklamalar art arda geldi
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Hakkari Valisi Ali Çelik, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Hakkari Valisi Ali Çelik, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında kategorilere oy vererek, yerel ve uluslararası fotoğrafları değerlendirdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çelik, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafına oy veren Çelik, "Haber"de Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" karesini seçti.

"Günlük hayat"ta tercihini Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" fotoğrafından yana kullanan Çelik, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü", "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür" karesine oy verdi.

Çelik, Anadolu Ajansı muhabirleri ile foto muhabirlerinin haberin hızına yetişmek ve insanları bilgilendirmek için dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında büyük emek sarf ettiğini söyledi.

"Fotoğraflar çok profesyonel. Zor şartlarda, gazetecilik mesleğinin gerektirdiği sorumluluğu yerine getirerek bu emeğin yansımalarını fotoğraf kareleriyle bizlere sunuyorlar. Yarışmaya katılan, katılmayan eserleri tebrik ediyorum. Bizim açımızdan değerli olan Hakkari'nin görsellerini anlatmak. Anadolu Ajansı temsilcimizin ilimizde çektiği sincaplara ilişkin fotoğrafı da bu kategoride en iyi fotoğraf olarak değerlendirdik ve ona oy verdik. Hakkari'nin tanıtılması, iyiliğin, güzelliğin ve sevginin duyurulması konusunda yapılan bütün çalışmalara tüm hemşehrilerimiz de destek verir."

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
img

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
img

Dünyaca ünlü yıldız sezonu kapattı
img

Tıraş bıçağıyla yüzünü kesti servet kazandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

Bomba iddiaya jet yalanlama
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.