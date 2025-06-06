Hakkari Valisi Ali Çelik, Güvenlik Güçleriyle Bayramlaştı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bir araya geldiği güvenlik güçlerinin bayramını kutlayan Çelik, milletin huzuru için bayramda görev yapan polis ve jandarmaya teşekkür etti.

Kolluk kuvvetlerinin gösterdiği özveri ve fedakarlığın her zaman takdirle karşılandığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Öncelikle sizlere ve ailelerinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramlar, bizleri bir araya getiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren müstesna günlerdir. İyiliğin daim olması en büyük temennimizdir. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim, sizleri sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve güzellikler içinde nice bayramlara eriştirsin. Ülkemize, milletimize birlik ve beraberlik içinde, esenlik dolu günler nasip etsin. Siz kahraman güvenlik güçlerimizi, jandarmamızı ve emniyetimizi her türlü kötülükten korusun, ayağınıza taş değdirmesin."