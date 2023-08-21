Hakkari Valisi Ali Çelik görevine başladı

Valiler Kararnamesiyle Kütahya Valiliğinden Hakkari Valiliğine atanan Ali Çelik, görevine başladı.

Çelik, Valilik girişinde vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar tarafından karşılandı.

Kendisini karşılayanlarla tanıştıktan sonra tören mangasını selamlayan Çelik, gazetecilere, dağların şehri, dostluğun ve misafirliğin merkezi olan Hakkari'de olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Özellikle teröre boyun eğmeyip kahramanca direnen, topraklarını canı pahasına savunan, bu bayrağın, bu vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna onlarca şehit vermiş bu şehirde görev yapmak benim için başlı başına büyük bir onur." diyen Çelik, yapmaları gereken en önemli şeyin birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı.

Çelik, Hakkarililerin desteğinin, birlik ve beraberliğinin kendilerine güç vereceğini, insan ayırt etmeksizin adaleti ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir çalışma gerçekleştirmenin en büyük sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Hakkari için hep birlikte var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bu güzel şehre, memlekete, millete hizmet etmek için gözlerinden ışık saçan gençlerimize daha mutlu bir ülke bırakmak için hepimize düşen, en başta şahsıma, günü 25 saat, haftayı da 8 gün yapmak. Yani var gücümüzle hep beraber çalışmak. Bunu bireysel anlamda kimse tek başına yapamaz. Şehrin bütün dinamikleri bugün burada. En önemli görevlerden birisi de basın mensuplarımıza düşüyor. Toplumda, toplumsal anlamda bugünün geldiği dünyada yanlışı hep beraber düzeltebiliriz, kötülükleri hep beraber azaltabiliriz, iyilikleri de hep beraber çoğaltabiliriz. Gördüğümüz eksiklik, yanlışlık varsa üslubunca bu anlatıldığı zaman çözmek için irademiz çok güçlü. Eksik olanı, bize bildirdiğiniz takdirde hem devletimizin imkanları hem de mesai arkadaşlarımın gücüyle bu şehirde yanlış olanı düzeltmek için elimizden geldiğince çabamız davam edecek. Bu görevi bize tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum."