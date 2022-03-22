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Hakkari Valisi Akbıyık, yaşlılarla bir araya geldi

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari Valisi Akbıyık, yaşlılarla bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yaşlılar Haftası dolayısıyla kentteki yaşlılarla bir araya geldi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yaşlılar Haftası dolayısıyla kentteki yaşlılarla bir araya geldi.

Akbıyık, Hakkarievi'nde düzenlenen programda, yaşlılarla sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.

Belediye olarak yaşlılara yönelik Yaşlı Destek Programını (YADES) başlattıklarını belirten Akbıyık, kentteki yaşlıların ziyaret edilmesi için ekiplerin oluşturulduğunu söyledi.

Söz konusu program kapsamında yaşlıların evlerinde ziyaret edilerek taleplerinin dinlendiğini aktaran Akbıyık, yaşlıların her türlü ihtiyaçlarını tespit ederek giderilmesi konusunda çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Akbıyık, davetlilere hediye takdim etti.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakkari, Güncel, Haberler

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