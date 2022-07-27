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Hakkari Valisi Akbıyık, şehit güvenlik korucusunun tedavi gören babasını ziyaret etti

Hakkari Valisi Akbıyık, şehit güvenlik korucusunun tedavi gören babasını ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Bülent Vermez'in hastanede tedavi gören babası Hanamir Vermez'i ziyaret etti.

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Bülent Vermez'in hastanede tedavi gören babası Hanamir Vermez'i ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören Vermez'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şehitlerin milletin kahramanı olduğunu belirten Akbıyık, şehit ailelerinin de kendilerine emanet olduğunu ve her zaman onların yanlarında yer aldıklarını belirtti.

Akbıyık, tedavisinin ardından taburcu edilen Vermez'in helikopterle Şemdinli ilçesindeki evine gönderilmesini sağladı.

Ziyarette İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Başhekim Uğur Can Kara ve Hastane Müdürü Mustafa Yoldaş da hazır bulundu.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

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