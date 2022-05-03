Hakkari Valisi Akbıyık, şehit ailesi ve hastalarla bayramlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari Valisi Akbıyık, şehit ailesi ve hastalarla bayramlaştı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
 - Güncelleme:
Hakkari Valisi Akbıyık, şehit ailesi ve hastalarla bayramlaştı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailesi ve hastanede tedavi gören vatandaşların bayramını kutladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailesi ve hastanede tedavi gören vatandaşların bayramını kutladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ile 2012'de terör örgütü tarafından şehit edilen Zeki Yeşil ile teröristlerce 1996'da kaçırılan ve kendisinden haber alınamayan terör mağduru Halil Ertuş'un ailelerini ziyaret etti.

Bayramlarını kutladığı aile bireyleriyle sohbet eden Akbıyık, daha sonra geçtiği Hakkari Devlet Hastanesindeki servislerde tedavileri devam eden hastalarla bayramlaştı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakkari, Terör, Medya, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title