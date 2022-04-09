Hakkari Valisi Akbıyık, özel harekat polisleriyle iftarda buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari Valisi Akbıyık, özel harekat polisleriyle iftarda buluştu

AA - Sayim Harmancı - Güncel
 - Güncelleme:
Hakkari Valisi Akbıyık, özel harekat polisleriyle iftarda buluştu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, özel harekat polisleriyle iftar yaptı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, özel harekat polisleriyle iftar yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polislerle iftarda bir araya geldi.

Akbıyık, her koşulda görevlerini başarıyla sürdüren polislerle sohbet etti, başarı temennisinde bulundu.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel de katıldı.

Hakkari Valisi Akbıyık, özel harekat polisleriyle iftarda buluştu

Hakkari Valisi Akbıyık, özel harekat polisleriyle iftarda buluştu

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Özel Harekat, Hakkari, Medya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title