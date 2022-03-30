Hakkari Valisi Akbıyık, özel harekat polislerinin nikahını kıydı - Haberler

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Hakkari Valisi Akbıyık, özel harekat polislerinin nikahını kıydı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari Valisi Akbıyık, özel harekat polislerinin nikahını kıydı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Başak Kölük ve Bekir Sarıtaş çiftinin nikahını kıydı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Başak Kölük ve Bekir Sarıtaş çiftinin nikahını kıydı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, belediye ek hizmet binasındaki salonda düzenlenen nikah töreninde çiftin şahitliğini İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve eşi Gökşen Pınar yaptı.

Akbıyık, nikahını kıydığı çifti tebrik ederek mutluluklar diledi.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

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