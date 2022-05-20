Hakkari Valisi Akbıyık, milli sporcularla bir araya geldi - Haberler

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, farklı branşlarda faaliyet gösteren 41 milli sporcu ve 8 milli takım antrenörü ile bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, düzenlenen yemek programında sporcularla sohbet etti, başarı temennisinde bulundu.

Akbıyık, daha sonra sporculara çeşitli hediyeler verdi.