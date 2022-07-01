Hakkari Valisi Akbıyık koruyucu aile standını ziyaret etti Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Koruyucu Aile Günü etkinlikleri çerçevesinde kurulan standı ziyaret etti. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Koruyucu Aile Günü etkinlikleri çerçevesinde kurulan standı ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Koruyucu Aile Günü" kapsamında stant kuruldu. Belediye binası önünde kurulan stantta, korucu aile ve önemiyle ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Vali Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık da standı ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti. AA / Hikmet Temeş - Güncel Koruyucu Aile Günü Hakkari Güncel Haberler

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