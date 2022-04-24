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Hakkari Valisi Akbıyık, İl Özel İdaresi personeliyle iftar yaptı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari Valisi Akbıyık, İl Özel İdaresi personeliyle iftar yaptı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Özel İdaresi personeliyle iftarda bir araya geldi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Özel İdaresi personeliyle iftarda bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre Akbıyık, kentin alt ve üstyapısına yönelik hizmetleri dolayısıyla personele teşekkür etti, başarı diledi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları ve Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş da katıldı.

Akbıyık, daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatro gösterisi ve konsere iştirak etti.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakkari, Medya, Güncel, Haberler

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