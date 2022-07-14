Hakkari Valisi Akbıyık, husumetli iki aileyi barıştırıldı

HAKKARİ'de iki 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan bıçaklı kavganın ardından iki aile arasında yaşanan husumet, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Pinyanişi aşiretinin kanaat önderlerinin girişimiyle barışla sonuçlandı.

Olay, 21 Haziran'da akşam saatlerinde Bulak Mahallesi Kent Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki genç arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Agit Akar (17), kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından Akar ve Acar aileleri arasında husumet başladı.

Biçer Mahallesindeki Barış buluşmasında Vali Akbıyık ile Piruzbeyoğlu'nun yanı sıra Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Çukurca Eski Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Akar ile Acar ailelerinin büyükleri hazır bulundu.