Hakkari Valisi Akbıyık, dünya üçüncüsü olan güreşçi Nurgül Abi'yi kabul etti - Haberler

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Hakkari Valisi Akbıyık, dünya üçüncüsü olan güreşçi Nurgül Abi'yi kabul etti

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari Valisi Akbıyık, dünya üçüncüsü olan güreşçi Nurgül Abi'yi kabul etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Fransa'da düzenlenen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda 43 kiloda üçüncü olan Spor Lisesi öğrencisi Nurgül Abi'yi makamında kabul etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Fransa'da düzenlenen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda 43 kiloda üçüncü olan Spor Lisesi öğrencisi Nurgül Abi'yi makamında kabul etti.

Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak ve antrenörüyle Valiliğe gelen Abi'yi tebrik etti.

Konuklarıyla bir süre sohbet ettikten sonra milli sporcuya altın hediye eden Akbıyık, kentin her alanda gelişip dönüştüğünü söyledi.

Abi'nin önemli bir başarıya imza attığını dile getiren Akbıyık, kentteki çocuk ve gençlerin yüksek özgüveni ve potansiyelinin olduğunu, onlardan daha büyük başarılar beklediklerini aktardı.

Akbıyık, diğer misafirlerine de hediye takdim etti.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

milli eğitim bakanlığı, gençlik, Hakkari, Fransa, Güncel, Haberler

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