Hakkari Valisi Akbıyık depremzedelerin bayramını kutladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda misafir edilen depremzedelerle bayramlaştı.

Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ile ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Hakkari Afife Kız Yurdu'nda kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Ailelerin bayramını kutlayan Akbıyık, "Ramazanı huzur içinde geçirdikten sonra bayrama ulaştık. Ramazan Bayramı'nı hemşerilerimizle idrak ediyoruz. 6 Şubat depreminden sonra ilimizde misafir ettiğimiz hemşerilerimizle bayramlaşıyoruz. İlk günden bugüne kadar elimizden geldiğince her türlü ihtiyaçlarını karşıladık. Sıkıntılarını giderecek tedbirleri alarak hizmet etmeye gayret gösterdik." ifadelerini kullandı.