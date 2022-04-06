Hakkari Valisi Akbıyık, çocuklarla Hacivat-Karagöz gösterisini izledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari Valisi Akbıyık, çocuklarla Hacivat-Karagöz gösterisini izledi

AA - Sayim Harmancı - Güncel
 - Güncelleme:
Hakkari Valisi Akbıyık, çocuklarla Hacivat-Karagöz gösterisini izledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çocuklarla Hacivat-Karagöz gösterisini izledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çocuklarla Hacivat- Karagöz gösterisini izledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Ramazan şenlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda sunulan Hacivat-Karagöz gösterisine katıldı.

Çocukların eğlencesine ortak olan Akbıyık, çocuklara gösterinin sonunda pamuk şekeri ikram etti.

Daha sonra çarşı merkezini gezen Akbıyık, Bulvar Caddesi'nde zaman geçiren vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakkari, Karagöz, Medya, Esnaf, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title