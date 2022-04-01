Hakkari Valisi Akbıyık bir askerin suya düştüğü bölgede incelemelerde bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Derecik ilçesinde bir askerin düştüğü Hacıbey Çayı'nın geçtiği bölgede incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Hacıbey Çayı'na düşen asteğmen için yürütülen arama çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Ardından Derecik 3. Hudut Tabur Komutanlığına geçerek askerlere başarı dileğinde bulunan Akbıyık, Kaymakam Ahmet Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Vali Akbıyık'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar eşlik etti.