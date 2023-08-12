Hakkari Valiliğine atanan Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a veda ziyaretinde bulundu. Karşılıklı teşekkürlerin edildiği ziyarette Vali Ali Çelik, yaklaşık 3 buçuk yıllık sürede Belediye Başkanı Alim Işık ile birlikte, uyumlu bir mesai birlikteliği geçirdiklerini söyledi.

Hakkari Valiliğine atanan Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a veda ziyaretinde bulundu.

Valiler kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Kütahya Valiliği görevinden Hakkari Valiliğine atanan Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a veda ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı teşekkürlerin edildiği ziyarette Vali Ali Çelik, yaklaşık 3 buçuk yıllık sürede Belediye Başkanı Alim Işık ile birlikte, uyumlu bir mesai birlikteliği geçirdiklerini söyledi.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, uyum içerisinde çalışmış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Vali Ali Çelik'e Kütahya'ya yapmış olduğu hizmetler ve katkılarından dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.

Veda ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir'de hazır bulundu. - KÜTAHYA