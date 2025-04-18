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Hakkari Vali Yardımcısı Usulsüzlük İddialarını Yanıtladı

Hakkari Vali Yardımcısı Usulsüzlük İddialarını Yanıtladı
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Hakkari Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, gazetecilerle düzenlediği toplantıda İl Özel İdaresi'nde ihalelere dair usulsüzlük iddialarını yanıtlayarak, süreçlerin şeffaf ve yasal çerçevede yürütüldüğünü açıkladı.

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, gazetecilerle buluştu.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Karadağ, bazı sosyal medya platformlarında, kurumun yaptığı işlerle ilgili ihalelerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialara açıklık getirmek istediğini söyledi.

2023'ten bu yana kurum tarafından yapılan çalışma ve hizmetlere değinen Karadağ, ihalelerin Kamu İhale Kanunu çerçevesinde, şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Tüm işlerin açık şekilde yürütüldüğünü, ihalelerdeki tenzilat oranları ortalamasının yüzde 25,76 olduğunu aktaran Karadağ, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

İhale süreçlerinde yasal mevzuat dışına çıkılmadığını vurgulayan Karadağ, çalışmalarla ilgili sunum yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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