Hakkari Vali Yardımcısı Battal depremzedelerle iftarda bir araya geldi

Şemdinli Kaymakamlığını vekaleten yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Talha Battal, ilçede misafir edilen depremzedelerle iftarda bir araya geldi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Battal, öğretmen evinde misafir edilen afetzedelerle iftar yaptı, sorun ve taleplerini dinledi.

Battal, yakından ilgilendiği çocuklara hediye dağıttı.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve kurum amirleri de katıldı.