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Hakkari Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni düzenlendi

Hakkari Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni düzenlendi
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Hakkari Üniversitesinde 2024-2025 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

Hakkari Üniversitesinde 2024-2025 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

Zeynel Bey yerleşkesindeki merkezi dersliklerin bulunduğu binada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Üniversite yaşamının, farklı bakış açılarının geliştiği, etkileşimin ve sosyalleşmenin hızlandığı bir dönem olduğunu belirten Çelik, "Sosyal alanların varlığı, etkileşimi artıracak faaliyetlerin yoğunluğu, yeni oluşturulacak sosyal alanlardaki çalışmalar önem arz ediyor. Umarım kendi kişisel gelişiminizi öğrencilikle beraber artırarak devam edeceğiniz bir süreç, bir eğitim öğretim yılı sizi bekliyor. Yaşayabileceğimiz zorlukların bizi hedefimizden saptırmaması gerekiyor." dedi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlara rahmet diledi.

Üniversite çalışmaları hakkında bilgi veren Pakiş, "Bulunduğumuz binanın yaklaşık 4 bin öğrenci potansiyeli var. Bazı üniversitelerin yaşam alanı adı altında yaptıkları özel binalar var ama emin olun ki o üniversitelerdeki özel yaşam alanı olarak yapılan binalar, bizim şu anda içinde bulunduğumuz bu binalarımızdan daha iyi değil." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çelik, Pakiş ve katılımcılar, üniversite bünyesindeki Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünde görevli Turan Koca, Rıdvan Dalmaz ve Nasrullah Çiftçi'nin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan ve Prof. Dr. Can Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

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