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Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle kapanmıştı, ekipler çalışmalarını tamamladı

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Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı. Karayolları ekipleri uzun süren çalışmaların ardından yolun tek şeridini açmayı başardı.

Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan Hakkari- Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Son günlerde etkili olan kar yağışının ardından Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü ile Şırnak'a bağlı Ortaköy arasındaki bölgede çığ düşmesi sonucu kapanan kara yolunun açılması için Karayolları ekiplerince çalışma yürütüldü.

Kar kalınlığının fazla olması nedeniyle güçlükle ilerleyebilen ekipler, uzun süren çalışma sonucu yolun tek şeridini açmayı başardı.

Ekipler, yolun diğer şeridini de açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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