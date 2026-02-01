Haberler

Hakkari sınır hattında 5 kilo 842 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari sınır hattında yapılan aramalarda 5 kilo 842 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla yasa dışı faaliyetlere karşı mücadele ediyor.

Ele geçirilen uyuşturucu, Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Haberler.com
500

