Hakkari Şemdinli'de ilk teravih namazı kılındı - Haberler

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Hakkari Şemdinli'de ilk teravih namazı kılındı

AA - Sıraç Karadeniz - Güncel
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Hakkari Şemdinli'de ilk teravih namazı kılındı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

Kent merkezindeki Ulu Cami'yi doldurarak ramazanın coşkusunu yaşayanlar, ilk teravih namazını kıldı, dua etti.

İmam Adem Sönmez, ramazanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ramazan ayının coşkusunun yaşanmaya başlandığını belirten Sönmez, "Her sene olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı geldi çattı. Pandemi nedeniyle iki yıldır teravih namazlarını kılamıyorduk. Bu sene kıldık. Çok mutluyuz. Tüm Müslümanlara, İslam alemine bu ayın hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Hakkari Şemdinli'de ilk teravih namazı kılındı

AA / Sıraç Karadeniz - Güncel

Teravih Namazı, Hakkari, Cami, dua, Güncel, Haberler

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